Finale! Vom 95-Millionen-Flop zum großen Helden

Es war ein spannendes Halbfinale am Donnerstagabend. Die Fiorentina egalisierte daheim gegen Betis mit einem 2:1 (2:1) nach 90 Minuten das Hinspiel-1:2, in der Verlängerung schaffte Sevilla aber das 2:2. Einmal mehr drückte Antony, der sein Team erst am Wochenende mit einem Traumtor zum Liga-Sieg bei Espanyol Barcelona geschossen hatte, dem Spiel seinen Stempel auf.