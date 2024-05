Pornografie im Netz: So erklären Sie es Ihrem Kind

Frühzeitig aufklären

Problematisch daran sei, so saferinternet.at, dass in Pornos meist übertriebene sexuelle Fantasien von Erwachsenen dargestellt würden, was Kinder und Jugendliche in ihrer sexuellen Entwicklung beeinträchtigen und verunsichern könne. Das Gesehene werde oft als normales sexuelles Verhalten gedeutet, es entstünden „Unsicherheiten in der Wahrnehmung des eigenen Körpers sowie eigener sexueller Wünsche, Verwirrungen über den Ablauf sexueller Anbahnungen, sexueller Leistungsdruck, Fehlinformationen“.