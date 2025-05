Bill Gates: „Millionen Kinder“ sterben wegen Musk

„Gates ist ein riesiger Lügner“

Er hat keinen Zweifel an der Rolle Musks: „Er ist derjenige, der das Budget von USAID gekürzt hat.“ „Der reichste Mann der Welt ist in den Tod der ärmsten Kinder der Welt involviert“, so Gates. Musk schrieb zu den Vorwürfen lediglich: „Gates ist ein riesiger Lügner.“