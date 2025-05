Bill Gates will Vermögen „viel schneller“spenden

Spenden sollen verdoppelt werden

In den ersten 25 Jahren der Gates Foundation seien – „auch dank der Großzügigkeit von Warren Buffett“ – mehr als 100 Milliarden Dollar bereitgestellt worden, heißt es. In den nächsten zwei Jahrzehnten würden die Spenden verdoppelt. Der Betrag hänge von den Märkten und der Inflation ab. Er erwarte, dass die Stiftung bis 2045 mehr als 200 Milliarden Dollar ausgebe, so Gates. Am 31. Dezember 2045 werde die Stiftung ihre Pforten für immer schließen.