Soll Trinkgeld weiterhin steuerfrei bleiben?

Autor und Menschenkenner Stefan Vögel findet in seiner wöchentlichen Kolumne „Keine Frage!“ Antworten auf Themen, die andere erst gar nicht ansprechen. Dieses Mal beschäftigt sich der Kabarettist mit einer fast absurden Idee der Bundesregierung. Dort wird ernsthaft überlegt, wie man am Trinkgeld von Friseuren, Kellnern und Co. mitnaschen könnte.