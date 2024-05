Neuer Lambo mit vier Motoren – einer ist ein V8

Das Hochdrehzahlkonzept des Biturbo soll einen unverwechselbaren Motorsound liefern und auch damit mehr Emotion bei weniger Emission liefern. Einer der E-Motoren wurde platz- und gewichtssparend zwischen dem V8 und dem Acht-Gang-Doppelkupplungsgetriebe untergebracht. Konkret in der sogenannten P1-Position direkt an der Kurbelwelle, vor dem Getriebe. Zwei weitere E-Maschinen sitzen an den Vorderrädern und sorgen für zusätzlichen Schub.