Digitales Scheitern | Analoges Versprechen

Digitales Scheitern. Sind Sie schon einmal an einem digitalen Behördenweg gescheitert? Diese Frage stellten wir gestern via krone.at unseren Lesern – digital natürlich, wie sonst hätten wir das schnell erfragen können. Welches Ergebnis hätten Sie da erwartet? Wenn Online-User diese Frage beantworten – würde dann mehr als ein Drittel zugeben, schon einmal gescheitert zu sein? Na, höchstens geht es fifty-fifty aus, orakelten wir in der Redaktionskonferenz. Doch es kam viel deutlicher: Mehr als 70 Prozent gestehen, schon bei digitalen Amtswegen gescheitert zu sein. Nochmals: 70 Prozent von mehr als 26.000 „Krone“-Lesern, die sich ONLINE an dieser Umfrage beteiligt haben. Wenn das nicht ein schrilles Alarmsignal für die Politik und die ihr untergeordnete Verwaltung ist! Und tatsächlich wird ja, die „Krone“ hat es zuletzt mehrfach thematisiert, immer öfter der Ruf laut, nicht-digitalisierten Menschen müssten wieder analoge Wege, vor allem bei Behörden-Erledigungen, angeboten werden. Und, um das Ergebnis unserer Umfrage noch einmal aufzunehmen: Wenn so viele digital aktive Menschen ihre liebe Not mit digitalen Amtswegen haben – dann läuft da etwas schief, dann sind diese auch zu vereinfachen, sind ganz deutlich zu erleichtern.