Jeder Dritte hat noch nie von „Deepfakes“ gehört

Weitere 34 Prozent haben zwar den Begriff schon einmal gehört, wissen aber nicht genau, was das ist. Lediglich ein Fünftel (22 Prozent) wäre nach eigenem Dafürhalten in der Lage, zu erklären, was damit gemeint ist. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung des deutschen Branchenverbandes Bitkom unter 1004 Menschen ab 16 Jahren.