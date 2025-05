SPÖ-Landeschef Doskozil voll im Arbeitsmodus

Doskozil stieg in seinem Büro im Landhaus in Eisenstadt bereits voll ins Arbeitsleben ein. Seit Wochenbeginn sind jeden Tag ab 9 Uhr bis am Abend wichtige Termine angesetzt. Dienstagvormittag stand noch dazu die Regierungssitzung auf dem Programm, in der dringend notwendige Beschlüsse wie die angekündigte Einrichtung eines Gestaltungsbeirates für die Klinik Gols getroffen wurden. „Die Mitglieder des Beirates werden den Neubau begleiten und auf höchste Standards in Sachen Klimaschutz und ökologischer Bauweise achten“, hieß es.

Kindergärten für zwei Gemeinden

Weiters hat die Landesregierung die Aufnahme der Gemeinden Kobersdorf und Trausdorf in das Kindergartenbauprogramm 2025 besiegelt sowie die Freigabe von knapp 1,2 Millionen Euro für Investitionen in Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und Rüsthäuser beschlossen. Fixiert wurde ebenso die Weiterbestellung von Landesamtsdirektor Ronald Reiter für die neue Amtsperiode.