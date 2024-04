Die Vielfalt der Menschen schätzen lernen

Und diese Unsicherheiten und Vorurteile abzubauen, ist eines der Ziele von „Inclusia“. „Ich hatte nie mit Beeinträchtigten zu tun, aber dann habe ich eine innere Stimme gehört. Ich musste so etwas machen“, erinnert sich der Reifnitzer Dieter Klammer, der heuer zum 20. Mal die einzigartige Veranstaltung organisiert. 19 Schulklassen in Klagenfurt sowie 220 erwachsene Beeinträchtige samt Betreuern aus Kärnten, Slowenien, Italien, der Steiermark... nehmen daran teil. Zwei Tage sind die Klienten von Betreuungseinrichtungen in den Schulen; noch werden sie Gäste genannt, bald Freunde sein.