Wien kündigt „Link“ wegen Vertragsverstößen

„Wollen Scooter-Chaos ein für alle Mal beenden“

Man bedauere, dass die Zusammenarbeit trotz regelmäßiger Gesprächsrunden nicht besser funktioniert habe, versicherte Ebenberger. Die Stadt sei „selbstverständlich“ allen Abmachungen nachgekommen. So seien bis Jahresende 2023 statt der vorgesehenen 200 fixen Abstellstationen für E-Scooter sogar 250 realisiert worden. Die Scooter dürfen mit der im Vorjahr beschlossenen Neuregelung nur noch in den gekennzeichneten Abstellflächen oder platzsparend in der Parkspur geparkt werden.