Kopf in Kühlbox: Rätsel um kriselndes Tennis-Ass

Auf den Zuschauerrängen wurden die Aktionen mit Verwunderung und so gar etwas Gelächter wahrgenommen. Medwedew hingegen war keinesfalls zum Lachen zumute. Nach der erneuten Niederlage setzte sich der Russe mit einer Flasche in der Hand auf seinen Platz und starrte lange ins Leere. Sein sportlicher Absturz sorgt nicht nur bei ihm weiter für Rätsel.