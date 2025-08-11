Vorteilswelt
Auf Intensivstation

Bub (4) vor Augen des Vaters von Bus überrollt

Tirol
11.08.2025 08:28
Mit dem Notarzthubschrauber wurde das Kind in die Innsbrucker Klinik geflogen (Archivbild).
Mit dem Notarzthubschrauber wurde das Kind in die Innsbrucker Klinik geflogen (Archivbild).(Bild: Birbaumer Christof)

Schrecklicher Unfall am Sonntagabend in Kappl im Tiroler Paznauntal: Ein vierjähriger Bub wurde kurz nach dem Ausstieg von einem Linienbus überrollt und schwer verletzt. Der Buslenker dürfte den dramatischen Vorfall gar nicht mitbekommen haben und fuhr weiter. Der Vater des Kindes musste das Unglück mitansehen.

Ereignet hat sich der fatale Unfall kurz nach 18 Uhr im Kappler Ortsteil Wiese. Der vierjährige Bub sei gemeinsam mit seinem Vater aus dem Linienbus ausgestiegen und dabei zu Sturz gekommen. „Folglich wurde das Kind beim Anfahren des Busses von einem Rad überrollt“, berichtete die Polizei.

Mit Notarzthubschrauber in Klinik
Der Vierjährige – offenbar ein Urlauberkind – erlitt dabei derart schwere Verletzungen, dass er nach der notärztlichen Erstversorgung am Unfallort mit dem alarmierten Rettungshubschrauber Christophorus 5 (C5) in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen werden musste.

Zitat Icon

Das Kind liegt mit schweren Verletzungen auf der Intensivstation.

Johannes Schwamberger, Klinik-Sprecher

Bild: Tirol Kliniken

Von dort gab es Montagfrüh auf „Krone“-Nachfrage ein erstes Update. Der Bub liege „mit schweren Verletzungen auf der Kinderintensivstation“, schilderte Klinik-Sprecher Johannes Schwamberger.

Buslenker (24) setzte Fahrt fort
Brisant: Der 24-jährige slowakische Buschauffeur habe den Unfall offenbar gar nicht wahrgenommen und seine Fahrt fortgesetzt. Der Lenker konnte erst etwas später von der Polizei ausgemittelt werden. Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind noch im Gange.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Ähnliche Themen
Paznauntal
Polizei
UnfallLinienbusVater
