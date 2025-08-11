Bub (4) vor Augen des Vaters von Bus überrollt

Ereignet hat sich der fatale Unfall kurz nach 18 Uhr im Kappler Ortsteil Wiese. Der vierjährige Bub sei gemeinsam mit seinem Vater aus dem Linienbus ausgestiegen und dabei zu Sturz gekommen. „Folglich wurde das Kind beim Anfahren des Busses von einem Rad überrollt“, berichtete die Polizei.