Höchste Warnstufe
Rekordregen in Japan: Millionen Menschen evakuiert
Heftige Regenfälle und Überschwemmungen – Im Südwesten Japans wurden Millionen Menschen zur Evakuierung aufgerufen. Mehrere Einwohner werden vermisst. In Teilen des Landes wurde die höchste Warnstufe ausgerufen.
Angesichts heftiger Regenfälle und Überschwemmungen im Südwesten Japans haben die Behörden Millionen Menschen zur Evakuierung aufgerufen. Laut der Katastrophenschutzbehörde wurde am Montag in der Früh mehr als drei Millionen Menschen die Evakuierung empfohlen. Etwa 384.000 Einwohner der am stärksten vom Starkregen getroffenen Region Kumamoto seien von der höchsten Warnstufe betroffen, hieß es. Mehrere Menschen würden infolge von Erdrutschen vermisst.
Wetterdienst rät zu Vorsicht
„Die Situation ist lebensbedrohlich“, erklärte der japanische Wetterdienst mit Blick auf Erdrutsche und Überschwemmungen. „Selbst an Orten, an denen normalerweise keine Katastrophen zu erwarten sind, ist höchste Wachsamkeit geboten.“
Rekordregen in Tamana
Bis zum frühen Montagmorgen fielen in der Stadt Tamana mehr als 37 Zentimeter Regen – laut Wetterdienst ein Rekord für die Region. Medienberichte aus verschiedenen Ortschaften in Kumamoto zeigten Häuser, Geschäfte und Fahrzeuge, die etwa einen Meter tief unter Wasser standen. Angeschwollene Flüsse rissen Fahrzeuge mit und beschädigten Straßen.
