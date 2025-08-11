Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz 0:5-Abfuhr:

Kein großes Kopfweh beim GAK

Sport-Nachrichten
11.08.2025 09:00
Donovan Pines (l.) und Beres Owusu (M.) lassen hoffen.
Donovan Pines (l.) und Beres Owusu (M.) lassen hoffen.(Bild: GEPA)

Beim GAK wird die Abfuhr in Salzburg nach Fofanas Ausschluss realistisch aufgearbeitet. Neuzugang Beres Owusu erwies sich beim Debüt als Volltreffer.

0 Kommentare

Beim 0:5 in Salzburg gab’s keine Punkte, dafür viele Erkenntnisse! „Wenn du in Salzburg 70 Minuten mit einem Mann weniger spielst, ist’s nicht nur für den GAK richtig schwer“, sah Sportchef Didi Elsneg den Ausschluss von Sadik Fofana als Knackpunkt für die Abfuhr an. „Die Mannschaft hat sich über weite Strecken gut geschlagen, hat aber in wichtigen Phasen Tore bekommen. Dann musst du mehr Risiko nehmen – und Salzburg hat das mit viel Qualität genützt.“

Die Rote gegen Fofana hakte Elsneg als gerechtfertigt ab: „Gute Besserung an Kitano, das hat schlimm ausgesehen. Aber der Ausschluss war unglücklich, weil Sadik erst den Ball spielt und dann mit der offenen Sohle ins Standbein des Gegners rutscht. Er hat sich auch gleich bei Kitano entschuldigt, war überhaupt sehr einsichtig.“ Gegen WSG Tirol ist er Samstag in Graz gesperrt.

Mit den beiden Neuen ist Elsneg sehr zufrieden: „Beres Owusu hat eine tolle Partie gespielt. Er war ab der ersten Minute extrem aktiv, hat viele Situationen geklärt, war gallig in den Zweikämpfen. Donovan Pines ist in einer schwierigen Situation bei 0:2 ins Spiel gekommen, er hat viele Kopfbälle gehabt, es war aber auch klar, dass er Minuten brauchen wird, um auf die richtige Matchfitness zu kommen.“

Zitat Icon

Wenn du in Salzburg 70 Minuten mit einem Mann weniger spielst, ist’s nicht nur für den GAK richtig schwer!

GAK-Sportchef Didi ELSNEG

Ferdl Feldhofer (l.) und Didi Elsneg meiden laute Töne.
Ferdl Feldhofer (l.) und Didi Elsneg meiden laute Töne.(Bild: GEPA)

„Wir werden uns nach dem 0:5 nicht zu sehr die Köpfe zerbrechen“, meidet Coach Feldhofer laute Töne – und auch Elsneg kann die Situation richtig einschätzen: „Wir haben viele Erkenntnisse gewonnen. Eine davon ist, dass Owusu uns sicher besser macht. Tirol wird sicher ein ganz anderes Spiel, eines auf Augenhöhe.“

Nächste Woche wird bezüglich Testgoalie Tino Casali eine Entscheidung fallen – bei Yannik Oberleitner, der beim GAK nicht auf die erhoffte Spielzeit kommen wird, wird eine Lösung gesucht.

Porträt von Volker Silli
Volker Silli
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
198.123 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
188.225 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
141.347 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1600 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1420 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1004 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Mehr Sport-Nachrichten
Trotz 0:5-Abfuhr:
Kein großes Kopfweh beim GAK
Sturm-Trainer
Säumel: „Rapid hat eine Spur cleverer verteidigt“
Hennig gibt Entwarnung
Bayern-Leihspieler mit Liebeserklärung an Hartberg
Stöger-Elf makellos
Rapid dreht Hit bei Sturm mit einem Doppelschlag
Mann gesucht
Polizei stoppte Fan-Bus vor Hit gegen Sturm Graz

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf