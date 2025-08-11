Kein großes Kopfweh beim GAK

Beim 0:5 in Salzburg gab’s keine Punkte, dafür viele Erkenntnisse! „Wenn du in Salzburg 70 Minuten mit einem Mann weniger spielst, ist’s nicht nur für den GAK richtig schwer“, sah Sportchef Didi Elsneg den Ausschluss von Sadik Fofana als Knackpunkt für die Abfuhr an. „Die Mannschaft hat sich über weite Strecken gut geschlagen, hat aber in wichtigen Phasen Tore bekommen. Dann musst du mehr Risiko nehmen – und Salzburg hat das mit viel Qualität genützt.“