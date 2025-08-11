Vorteilswelt
Ex-„Co“ sicher:

„So schafft Red Bull Salzburg den Aufstieg“

Salzburg
11.08.2025 08:00
Florens Koch, der wieder mit Onur Cinel zusammenarbeitet, drückt Red Bull Salzburg im Duell mit ...
Florens Koch, der wieder mit Onur Cinel zusammenarbeitet, drückt Red Bull Salzburg im Duell mit Club Brügge die Daumen.(Bild: Krone KREATIV/Andreas Tröster. Red Bull Salzburg)

Im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde für die Champions League muss Red Bull Salzburg gegen Club Brügge einen 0:1-Rückstand aufholen. Wie es gehen könnte, weiß ein alter Bekannter. Die „Krone“ sprach vor dem Duell am Dienstag mit Florens Koch, der neun Jahre bei den Bullen war. 

Telefonat statt Sonnenbad – das stand gestern für Thomas Letsch auf dem Programm. Salzburgs Trainer tauschte sich mit Ex-Bulle Onur Cinel aus. Dieser traf am Samstag als Coach von Cercle Brügge auf den Stadtrivalen Club Brügge, der die Mozartstädter morgen (19.30, live auf ServusTV) im Rückspiel der dritten Champions-League-Quali-Runde empfängt. Schon davor klingelte bei Cinels „Co“ Florens Koch das Handy, ein Analyst der Salzburger war am Apparat. Schließlich kennt man sich bestens.

Florens Koch arbeitete neun Jahre für Red Bull Salzburg.
Florens Koch arbeitete neun Jahre für Red Bull Salzburg.(Bild: 2022 FC Red Bull Salzburg)

Neun Jahre war der Deutsche bei den Bullen tätig, unter anderem lange als Co-Trainer der Kampfmannschaft. Zuletzt war er Chef der U18, ehe der Wechsel nach Belgien folgte. „Ich habe in Salzburg die Zeit meines Lebens gehabt und auch privat mein Glück gefunden“, sagt der Familienvater, der etwas Neues ausprobieren wollte.

„Stempel aufdrücken“
Wie fußballverrückt die Hauptstadt Westflanderns („Wie aus dem Bilderbuch“) ist, merkte er bei der Wohnungssuche. Potenzielle Vermieter identifizierten ihn gleich als Neuzugang im Trainerteam von Cercle. „Wir sind mehr der Stadtklub, Club Brügge ist im ganzen Land bekannt“, weiß Koch, der selbst im geschichtsträchtigen Jan-Breydel-Stadion dabei sein wird. „Die Stimmung dort ist super, die Fans gehen voll mit“, weiß der 34-Jährige. 

Lesen Sie auch:
Benjamin Sesko wechselte kürzlich zu Manchester United. 
Stolze Summe!
Sesko-Wechsel beschert Red Bull Salzburg Millionen
10.08.2025
Krone Plus Logo
Er ist erst 17 Jahre
Ein neuer Stern am Himmel der Bullen
10.08.2025

Und was müssen die Bullen für den Sprung in die vierte Quali-Runde beachten? „Genau das machen, wofür Salzburg seit vielen Jahren steht: Versuchen, dem Gegner den Stempel aufzudrücken und gleich hoch anlaufen. So kommt Club Brügge nicht in seine Muster. Dann kann Salzburg auch aufsteigen“, sagt Koch, der auf ein 2:1 der Mozartstädter nach 90 Minuten tippt und sich sicher ist: „Am Ende wird es fürs Weiterkommen reichen!“

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Salzburg

