„So schafft Red Bull Salzburg den Aufstieg“

Und was müssen die Bullen für den Sprung in die vierte Quali-Runde beachten? „Genau das machen, wofür Salzburg seit vielen Jahren steht: Versuchen, dem Gegner den Stempel aufzudrücken und gleich hoch anlaufen. So kommt Club Brügge nicht in seine Muster. Dann kann Salzburg auch aufsteigen“, sagt Koch, der auf ein 2:1 der Mozartstädter nach 90 Minuten tippt und sich sicher ist: „Am Ende wird es fürs Weiterkommen reichen!“