Zwei Fußgänger tot: Nun muss Lokführer vor Gericht

Paar wollte Eistruhe über die Geleise schleppen

Zum Drama war es gekommen, als ein im Zillertal lebendes Paar aus Serbien (59 und 60 Jahre) am Abend eine Eistruhe am örtlichen Bauhof entsorgen wollte. Als die beiden mit der schweren Last den Bahnübergang überquerten, wurden sie vom Zug erfasst und getötet.