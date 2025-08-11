Überraschendes Wolff-Geständnis: „Vermisse ihn“

Überraschendes Geständnis von Mercedes-Teamchef Toto Wolff: Sein alter Rivale Christian Horner geht ihm ab. „Ja, in gewisser Weise vermisse ich ihn“, sagte er am Rande des GP von Ungarn.
Mit dem Ausscheiden von Horner als Teamchef von Red Bull nach dem Grand Prix von Großbritannien hat Wolff seinen langjährigen Gegner verloren, mit dem er sich messen konnte. „Ja, in gewisser Weise vermisse ich ihn“, sagte Wolff gegenüber „Channel 4“. „Er und ich haben 12 Jahre lang gekämpft. Er war sehr oft ein *****, und das habe ich ihm auch gesagt. Aber er war eine sehr polarisierende und umstrittene Person. Er war einer der Hauptakteure hier.“
„Fühlt sich ein bisschen einsam an“
Der Mercedes-Boss fügte hinzu: „Seine Leistungen und seine Erfolgsbilanz sprechen für ihn und das Team. In dieser Hinsicht ist es fast so, als wäre einer der alten Dinosaurier weg. Es gibt nicht mehr viele von uns Teamchefs. Deshalb fühlt es sich ein bisschen einsam an.“ Verblüffend ehrliche Worte des Wieners über seinen Langzeit-Rivalen …
Mit Horners Weggang ist Wolff nun der dienstälteste Teamchef in der Königsklasse. Er übernahm 2013 das Ruder bei Mercedes. Auf die Frage, ob er plane, noch viele Jahre in diesem Sport zu bleiben, und wie es um seine Zukunft stehe, grinste Wolff und antwortete: „Nun, wenn ich keine guten Leistungen erbringe, muss ich einen Ersatz für mich finden und dann Vorsitzender werden und das Team von der Sonnenliege aus kritisieren.“
„Wenn ich in den Spiegel schaue, frage ich mich: Trage ich zum Erfolg des Teams bei? Wenn nicht, wäre ich der Erste, der einen Nachfolger auswählen würde“, so Wolff.
