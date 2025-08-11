Überraschendes Wolff-Geständnis: „Vermisse ihn“

Mit dem Ausscheiden von Horner als Teamchef von Red Bull nach dem Grand Prix von Großbritannien hat Wolff seinen langjährigen Gegner verloren, mit dem er sich messen konnte. „Ja, in gewisser Weise vermisse ich ihn“, sagte Wolff gegenüber „Channel 4“. „Er und ich haben 12 Jahre lang gekämpft. Er war sehr oft ein *****, und das habe ich ihm auch gesagt. Aber er war eine sehr polarisierende und umstrittene Person. Er war einer der Hauptakteure hier.“