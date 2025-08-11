Vorteilswelt
Becken zu seicht

Nach Kopfsprung: Freunde reanimieren 30-Jährigen

Oberösterreich
11.08.2025 09:26
Die Freunde des Mannes reagierten schnell und zogen den 30-Jährigen sofort aus dem Wasser ...
Die Freunde des Mannes reagierten schnell und zogen den 30-Jährigen sofort aus dem Wasser (Symbolbild).

Im Krankenhaus endete am Sonntagabend der Badeausflug von einem 30-jährigen Innviertler in Oberösterreich. Der Mann war im Freibad Maria Schmolln mit dem Kopf voran in ein gerade einmal 1,25 Meter tiefes Becken gesprungen. Seine Freunde zogen den Bewusstlosen sofort aus dem Wasser und konnten ihn wiederbeleben.

0 Kommentare

Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Braunau war am Sonntag mit seinen Freunden im Freibad Maria Schmolln baden. Der 30-Jährige sprang gegen 18.20 Uhr, mit dem Kopf voran, in das 1,25 Meter tiefe Becken und verlor daraufhin das Bewusstsein. Umgehend wurde der 30-Jährige von Freunden aus dem Wasser gezogen und wiederbelebt.

Lesen Sie auch:
Symbolfoto
Am selben Tag
Kind und zwei Männer nach Badeunfällen reanimiert
30.06.2025

Mit Rettungsheli ins Spital
Durch das rasche Handeln der Freunde konnten seine Vitalfunktionen wiederhergestellt werden. Der 30-Jährige wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.

Oberösterreich
BadeunfallFreibadKrankenhausWasser
Oberösterreich
