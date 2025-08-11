Nach Kopfsprung: Freunde reanimieren 30-Jährigen

Im Krankenhaus endete am Sonntagabend der Badeausflug von einem 30-jährigen Innviertler in Oberösterreich. Der Mann war im Freibad Maria Schmolln mit dem Kopf voran in ein gerade einmal 1,25 Meter tiefes Becken gesprungen. Seine Freunde zogen den Bewusstlosen sofort aus dem Wasser und konnten ihn wiederbeleben.