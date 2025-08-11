Tochter von Königin Mary schlägt über die Stränge!

Doch die Kritik lässt nicht lange auf sich warten. Der politische Kommentator Jarl Cordua (56) hingegen warnte, dass das Königshaus sich stilvoller, eleganter und würdiger zeigen müsse, um langfristig Akzeptanz in der Bevölkerung zu finden. Er betont im Interview mit der Zeitung „BT“: „Ich glaube nicht, dass es ganz gut durchdacht ist, so ein T-Shirt zu tragen, denn die Royals müssen eine Rolle spielen, in der sie etwas erhaben sind.“ Zwar hätten auch Royals Freiheiten verdient, aber es gäbe eben Grenzen.