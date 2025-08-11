Vorteilswelt
Sex-T-Shirt-Skandal!

Tochter von Königin Mary schlägt über die Stränge!

Royals
11.08.2025 09:24
Prinzessin Isabella an ihrem 18. Geburtstag – jetzt schlug sie ein wenig über die Stränge.
Prinzessin Isabella an ihrem 18. Geburtstag – jetzt schlug sie ein wenig über die Stränge.(Bild: EPA/IDA MARIE ODGAARD)

Ein T-Shirt sorgt für Aufruhr im dänischen Königshaus: Prinzessin Isabella (18), die älteste Tochter von König Frederik X. und Königin Mary, hat bei einem Musikfestival mit einem provokanten Outfit für Aufregung gesorgt.

Bisher galt die junge Prinzessin als eher zurückhaltend, doch ihr Auftritt beim diesjährigen Smukfest in Skanderborg sorgt jetzt für heftige Diskussionen.

Während eines Konzerts der Hip-Hop-Band Suspekt tanzte Isabella in einem schwarzen T-Shirt mit dem Aufdruck: „Bollede ham i går“ („Ich habe ihn gestern gevögelt“). Ein Pfeil auf dem Shirt zeigte dabei auf die Person neben ihr. Dieses Shirt aus dem Souvenirshop der Band ist Teil eines umstrittenen Looks, den sie mit einem orangefarbenen Fischerhut kombinierte.

Würde des Königshauses in Gefahr oder cool?
Der Vorfall spaltet die Dänen: Während einige den Auftritt als erfrischend und authentisch empfinden, sehen andere die Würde des Königshauses in Gefahr. Für den Mode-Designer und TV-Moderator Jim Lyngvild (46) ist es die „beste PR für das Königshaus seit Jahren“. Er sieht darin ein Zeichen, dass die junge Royal-Generation Persönlichkeit zeigt und sich nicht nur steif präsentiert.

Doch die Kritik lässt nicht lange auf sich warten. Der politische Kommentator Jarl Cordua (56) hingegen warnte, dass das Königshaus sich stilvoller, eleganter und würdiger zeigen müsse, um langfristig Akzeptanz in der Bevölkerung zu finden. Er betont im Interview mit der Zeitung „BT“: „Ich glaube nicht, dass es ganz gut durchdacht ist, so ein T-Shirt zu tragen, denn die Royals müssen eine Rolle spielen, in der sie etwas erhaben sind.“ Zwar hätten auch Royals Freiheiten verdient, aber es gäbe eben Grenzen.

Königshaus reagiert mit „Pflichtbewusstsein“
Das Königshaus reagierte gleich am Montagmorgen auf die ganze Aufregung mit einem Posting in den sozialen Medien, das die Thematik zwar nicht aufgreift, aber dennoch charmant in die Schranken weist.

In dem Posting wird erklärt, wie es mit den Kindern des Königspaares nach dem Sommer weitergeht, um zu zeigen, dass das Leben auch für sie nicht nur aus Spaß besteht. Darin heißt es, Kronprinz Christian (19) setze „seine Ausbildung in der Armee fort, während die anderen drei Kinder des Königspaares ein neues Schuljahr beginnen“.

Dänemark neue „Skandalprinzessin“ Isabella setzt „ihre Sekundarstufe am Øregård Gymnasium fort. Die Prinzessin macht im Sommer 2026 ihren Abschluss“. Prinz Vincent (14) besucht die 8. Klasse der an der Tranegårdsskolen, während sich seine Zwillingsschwester Prinzessin Josephine (14) für die Spir Efterskole entschieden hat.

