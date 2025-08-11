Tom Holland: Spiderman-Anzug dieses Mal anders

„Komisches“ Gefühl

„Weißt du, es ist komisch, den Anzug anzuziehen. Irgendwie fühlt es sich dieses Mal anders an“, so Holland. Das Video zeigt Holland dabei, wie er Regisseur Destin Daniel Cretton mit einer Umarmung begrüßt, Menschen hinter einer Absperrung zuwinkt und mit einem jungen Fan im Spider-Man-Anzug für ein Foto posiert.