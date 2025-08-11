Vorteilswelt
„Komisches“ Gefühl

Tom Holland: Spiderman-Anzug dieses Mal anders

Society International
11.08.2025 09:40

Hollywoodstar Tom Holland hat ein Video von seinem ersten Drehtag für den neuen „Spider-Man“-Film geteilt, nachdem bereits einige Aufnahmen von Fans – siehe oben – im Netz kursieren. Süß: In seinem eigenen Video fremdelt der Star kurz mit seinem Superhelden-Kostüm.

 „Mein vierter erster Drehtag bei Spider-Man“, sagt der 29-jährige Brite, der bisher in drei Filmen der Reihe mitgespielt hatte, in dem Clip auf Instagram.

„Komisches“ Gefühl
„Weißt du, es ist komisch, den Anzug anzuziehen. Irgendwie fühlt es sich dieses Mal anders an“, so Holland. Das Video zeigt Holland dabei, wie er Regisseur Destin Daniel Cretton mit einer Umarmung begrüßt, Menschen hinter einer Absperrung zuwinkt und mit einem jungen Fan im Spider-Man-Anzug für ein Foto posiert.

Nachdem er stehend auf einem fahrenden Panzer gefilmt wurde, ruft Holland aus: „Das war der Hammer!“ „Kein Druck“. Im Off erklärt der Brite noch, dass er für den neuen Film „einfach mein Bestes“ geben wolle. „Hoffentlich mache ich alles richtig. Kein Druck.“

Tom Holland winkt während er Dreharbeiten in Glasgow in seinem neuen Spider-Man-Anzug den Fans.
Tom Holland winkt während er Dreharbeiten in Glasgow in seinem neuen Spider-Man-Anzug den Fans.(Bild: KameraOne)

Fan voller Vorfreude
In den Kommentaren drückten Fans ihre Vorfreude auf den neuen Film aus. Holland hatte schon eine Woche zuvor erste Fotos von seinem ersten Drehtag geteilt.

Holland war seit 2016 in drei Filmen als Spider-Man alias Peter Parker zu sehen gewesen. Der letzte, „Spider-Man: No Way Home“, erschien 2021. Der neue Marvel-Film, „Spider-Man: Brand New Day“, soll am 31. Juli 2026 in US-Kinos kommen. 

