Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nicht nur Woltemade

Neues Tauziehen? Bayern klopft wieder beim VfB an

Deutsche Bundesliga
11.08.2025 08:35
Bekommt Max Eberl einen Vorstandskollegen aus Stuttgart?
Bekommt Max Eberl einen Vorstandskollegen aus Stuttgart?(Bild: AFP/LUKAS BARTH-TUTTAS)

Das Tauziehen um Nick Woltemade zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart ist noch nicht entschieden, da droht schon das nächste Ungemach. Dieses Mal hat es der Rekordmeister aber nicht auf einen Kicker des Liga-Konkurrenten abgesehen ...

0 Kommentare

Nach dem feststehenden Abschied von Finanzvorstand Michael Diederich, sieht sich Bayern München nach einem Ersatz um. Fündig ist man dabei offenbar in Stuttgart. Rouven Kasper agiert beim VfB als Vorstand für Marketing und Vertrieb und soll nun wohl nach München gelotst werden.

Lesen Sie auch:
Michael Diederich (rechts) wird die Bayern mit 30. September verlassen.
Klub bestätigt
Bank statt Tribüne! Bosse-Beben bei den Bayern
07.08.2025

Droht ein neues Tauziehen?
Beim Rekordmeister ist Kasper immerhin kein Unbekannter. 2022 wechselte er aus München nach Stuttgart – nun haben die Bayern, laut Sky, „konkrete Gespräche“ aufgenommen, um ihn zurückzuholen. Allerdings hat der 43-Jährige seinen Vertrag in Stuttgart erst vor Kurzem bis 2028 verlängert. 

Nick Woltemade
Nick Woltemade(Bild: AFP/APA/Tobias SCHWARZ)

Einer Rückkehr nach München soll er aber offen gegenüberstehen und hat den VfB darüber wohl auch schon informiert. Wie im Fall von Stürmer Woltemade könnte sich ein längeres Tauziehen entwickeln. Allerdings sieht man die Sache bei Kasper zeitlich etwas entspannter als bei Woltemade. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
198.123 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
188.225 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
141.347 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1600 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1420 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1004 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Mehr Deutsche Bundesliga
Nicht nur Woltemade
Neues Tauziehen? Bayern klopft wieder beim VfB an
Angebot erhöht
Holt Galatasaray nach Sane nächsten Bayern-Kicker?
Besonderes Testspiel
Muss Chance nutzen: Showdown für ÖFB-Legionär!
Vorerst kein Deal
„Die Sache ist vom Tisch!“ Bayern hakt Transfer ab
BVB oder doch Transfer
Krimi um Sabitzer! Mourinho, „Wüste“ und ein Veto

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf