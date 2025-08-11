Das versprach Netanyahu im Gespräch mit Trump

„Wir wollen in erster Linie die Einrichtung sicherer Zonen ermöglichen, damit die Zivilbevölkerung von Gaza-Stadt die Stadt verlassen kann“, sagte Netanyahu jetzt. „Wir werden Gaza nicht besetzen, wir werden Gaza von der Hamas befreien.“ Die geplante Einnahme von Gaza-Stadt sorgt international und im Land selbst für scharfe Kritik. Die Angehörigen der Geiseln befürchten etwa, dass die Entführten nun getötet werden könnten. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, der ein wichtiger Ansprechpartner für viele westliche Regierungen ist und als Rivale der Hamas gesehen wird, sprach von einem „neuen Verbrechen“. Man müsse Netanyahu „sofort stoppen“.