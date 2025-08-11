Marokko: „Allah ist lesbisch“ – Feministin in Haft

Marokkanerin im Kampf für Menschenrechte

Ibtissam Betty Lachgar wurde in der marokkanischen Hauptstadt Rabat geboren. Seit vielen Jahren setzt sie sich für Frauen- und LGBTQ-Rechte ein. Gemeinsam mit einer Mitstreiterin gründete sie außerdem die MALI-Bewegung im Kampf für mehr Grundrechte in Marokko. Lachgar ist eine der wenigen Frauen in Marokko, die sich offen zum Atheismus bekennen.