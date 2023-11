Debatte um Leih-E-Scooter: „Gibt nur eine Lösung!“

Wildes Fahren und Parken auf Gehwegen, bei Haltestellen, sogar auf Blinden- und Sehbehinderteneinrichtungen, Stürze, Kollisionen und Verletzte – und all das nur wegen der Verleih-E-Scooter, mit denen offenbar weniger sorgsam umgegangen wird als mit privaten: All das ist wie berichtet tagtäglich in Innsbruck zu beobachten.