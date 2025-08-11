Johann Strauss im Zirkus und ein spuckendes Lama

Es gibt eine kleine Geschichte, die ich mal erlebt habe. Als ich eines Morgens in meiner damaligen Hamburger WG dran war, die Brötchen zu holen, stand am Marktplatz ein Zirkus-Mensch mit einem Lama. An dieser Stelle möchte ich mit einem dicken Ausrufezeichen sagen, dass ich ein ganz großer Tierfreund bin und Tiere, vor allen Dingen wilde Tiere, nicht in den Zirkus gehören. Deshalb bin ich unheimlich froh, dass wir mit Roncalli zusammenarbeiten. Die waren die Ersten, die ohne Tiere gearbeitet und gezeigt haben, dass das wunderbar funktioniert. Auf jeden Fall war also jemand mit diesem armen Lama da, um Geld zu sammeln. Und ich stand da, mit meiner Brötchentüte in der Hand, und dachte mir, ich muss mal großzügig sein und habe tatsächlich zehn Mark in seinen Hut geworfen. Zum Dank hat mich das Lama dermaßen angespuckt, dass mir alles runterlief – über meine Klamotten und über meine Brötchentüte. Die habe ich dann übrigens nicht mehr gegessen.