Gegen Baum gekracht: Junge Lenkerin (19) tot

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am Sonntag kurz nach 23 Uhr in einem Waldstück auf der B1 Richtung Sarling. Aus bislang unbekannter Ursache verlor die junge Mostviertlerin die Kontrolle über das Auto, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum.