Gegen Baum gekracht: Junge Lenkerin (19) tot

Ein schwerer Unfall im Bergland im Bezirk Melk (NÖ) kostete einer jungen Frau das Leben. Die 19-Jährige kam mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Zwei weitere Insassen (17, 20) wurden verletzt. Brisant: Die Lenkerin dürfte keinen Führerschein besessen haben.
Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am Sonntag kurz nach 23 Uhr in einem Waldstück auf der B1 Richtung Sarling. Aus bislang unbekannter Ursache verlor die junge Mostviertlerin die Kontrolle über das Auto, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum.
Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen erlag die 19-Jährige noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Die 17-jährige Beifahrerin musste mit dem Rettungshubschrauber nach St. Pölten geflogen werden. Ein 20-Jähriger, der auf der Rückbank gesessen hatte, wurde leicht verletzt.
Laut Polizei haben die ersten Ermittlungen ergeben, dass die Lenkerin keinen Führerschein besessen hat.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.