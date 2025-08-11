Vorteilswelt
Zwei Insassen verletzt

Gegen Baum gekracht: Junge Lenkerin (19) tot

Niederösterreich
11.08.2025 09:12
(Bild: DOKU-NÖ)

Ein schwerer Unfall im Bergland im Bezirk Melk (NÖ) kostete einer jungen Frau das Leben. Die 19-Jährige kam mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Zwei weitere Insassen (17, 20) wurden verletzt. Brisant: Die Lenkerin dürfte keinen Führerschein besessen haben.

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am Sonntag kurz nach 23 Uhr in einem Waldstück auf der B1 Richtung Sarling. Aus bislang unbekannter Ursache verlor die junge Mostviertlerin die Kontrolle über das Auto, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum.

Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen erlag die 19-Jährige noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Die 17-jährige Beifahrerin musste mit dem Rettungshubschrauber nach St. Pölten geflogen werden. Ein 20-Jähriger, der auf der Rückbank gesessen hatte, wurde leicht verletzt.

Laut Polizei haben die ersten Ermittlungen ergeben, dass die Lenkerin keinen Führerschein besessen hat.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
