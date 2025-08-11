Mit Tiefkühlsackerl auf Schmuggeltour unterwegs

Die Polizei stoppt die Beutezüge dreister Diebe in Ostösterreich. Die „Tatwaffe“: Tiefkühltaschen. Es gab drei Festnahmen.
Kaltschnäuzig gingen drei Kriminaltouristen auf ihren Beutezügen in Lebensmittelmärkten und allerlei Shops vor. In präparierten Tiefkühlsackerln schmuggelten sie teure Waren an den Geschäftskassen vorbei und machten sich unbemerkt aus dem Staub. Auf ihr Konto dürfte eine ganze Reihe an Coups mit einem hohen Schaden gehen.
Im Bezirk Mattersburg war Endstation
Wie jetzt bekannt wurde, war im Bezirk Mattersburg Endstation für das Trio aus Georgien. Die Diebe hatten in einem Supermarkt in Rohrbach die Regale plündern wollen, sind aber auf frischer Tat ertappt worden. Ein Handlanger konnte gefasst und festgehalten werden, seinen Komplizen gelang allerdings die Flucht. In einem Auto mit ungarischen Übergangskennzeichen rasten zwei davon. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet.
Offenbar wollten die Kriminellen über die Grenze in den Osten entkommen. Bevor ihnen das gelingen konnte, entdeckten Polizisten den gesuchten Wagen in Schattendorf und stoppten das Fahrzeug auf der Durchzugsstraße nahe einem Bankomaten. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie den sichergestellten Pkw kontrollierten: Der Kofferraum war voll mit Tiefkühlsackerln und -taschen, die das Trio bei seinen Beutezügen eingesetzt hatte. Festnahme! Die Ermittlungen gehen weiter.
