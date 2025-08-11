Mit Tiefkühlsackerl auf Schmuggeltour unterwegs

Im Bezirk Mattersburg war Endstation

Wie jetzt bekannt wurde, war im Bezirk Mattersburg Endstation für das Trio aus Georgien. Die Diebe hatten in einem Supermarkt in Rohrbach die Regale plündern wollen, sind aber auf frischer Tat ertappt worden. Ein Handlanger konnte gefasst und festgehalten werden, seinen Komplizen gelang allerdings die Flucht. In einem Auto mit ungarischen Übergangskennzeichen rasten zwei davon. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet.