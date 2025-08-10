Wie sich gepflanzter Kunde sein Geld zurückholte

„Meine Mutter hat im Internet nach Gewand für die Firmung meiner Tochter gesucht und mich dann gebeten, etwas zu bestellen. Ich habe die Seite unter die Lupe genommen, es hat alles sehr seriös ausgeschaut“, berichtet Rudolf R. (48) aus Ternberg in Oberösterreich. Im Namen des Webshops kommt die deutsche Hauptstadt Berlin vor, im Impressum eine Adresse in Amsterdam – ein perfekter, fehlerloser Online-Auftritt und Rücksendungskosten ab 7,35 Euro überzeugten den 48-Jährigen. Umso größer die Überraschung, als das Paket ankam.