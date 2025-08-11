Vorteilswelt
Juwel in Top-Form

„Lässiger Tag“: Junger ÖSV-Adler sorgt für Furore!

Ski Nordisch
11.08.2025 09:34
ÖSV-Juwel Niklas Bachlinger hat beim Sommer-Grand-Prix-Auftakt der Skispringer aufgezeigt!
ÖSV-Juwel Niklas Bachlinger hat beim Sommer-Grand-Prix-Auftakt der Skispringer aufgezeigt!(Bild: GEPA)

ÖSV-Juwel Niklas Bachlinger hat beim Sommer-Grand-Prix-Auftakt der Skispringer in Courchevel einen Tagessieg gefeiert. Am Wochenende wurde dabei zudem ein neuer Wettkampf-Modus getestet.

Der 23-jährige Vorarlberger setzte sich am Sonntag in der zweiten Einzelentscheidung vor den beiden Deutschen Philipp Raimund und Luca Roth durch. Dabei wurde ein neuer Wettkampf-Modus getestet. Der Hauptbewerb wurde in einem Gruppenmodus ausgetragen. Die zwei besten Springer jeder Gruppe gelangten – zusammen mit fünf „Lucky Loser“ in den Finaldurchgang.

Lesen Sie auch:
Beim Sommer-Grand-Prix kam es erneut zu einem Anzug-Chaos.
Mehrere Ausschlüsse
Nach Skandal: Wieder Anzug-Chaos bei Norwegern
09.08.2025
2026 schon abgesagt
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
07.08.2025

Kraft und Tschofenig lassen aus
„Heute war ein richtig lässiger Tag für mich“, sagte Bachlinger, der – wie am Samstag – auch schon die Qualifikation gewonnen hatte. Und weiter: „Ich würde sagen, das war ein gelungener Tag und möchte mich bei allen Fans und allen Zuschauern bedanken.“

Die Springer aus dem ÖSV-Nationalteam um Stefan Kraft und Daniel Tschofenig waren nicht am Start. Am kommenden Wochenende geht es weiter. Der Sommer Grand Prix macht Station in Wisla (Polen) – das neue Format wird beibehalten. 

