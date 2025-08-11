„Lässiger Tag“: Junger ÖSV-Adler sorgt für Furore!

Der 23-jährige Vorarlberger setzte sich am Sonntag in der zweiten Einzelentscheidung vor den beiden Deutschen Philipp Raimund und Luca Roth durch. Dabei wurde ein neuer Wettkampf-Modus getestet. Der Hauptbewerb wurde in einem Gruppenmodus ausgetragen. Die zwei besten Springer jeder Gruppe gelangten – zusammen mit fünf „Lucky Loser“ in den Finaldurchgang.