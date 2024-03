Störche und Schwalben bereits in Kärnten gelandet

Nicht nur Amphibien und Igel sind heuer – wie berichtet – deutlich früher dran, auch so manche Zugvögel sind schon aus dem Süden zurückgekehrt. Bereits am 8. März waren die ersten Mehlschwalben in Sachsenburg zu beobachten. „Ich hab meinen Augen nicht getraut. 14 Mehlschwalben sind eingetrudelt. Zum Glück haben wir in der Nähe einen Reitstall, wo sie sich wärmen können. Denn brüten werden sie erst, wenn es wärmer wird“, berichtet Michaela Dworak von der Vogelhilfe Kärnten. Sie freut sich trotzdem, da einige der Piepmätze Pfleglinge aus dem Vorjahr sind.