Störche am Baumhorst haben späten Nachwuchs

Das junge Storchenpaar, das sich im Bezirk Feldkirchen einen Baum für ihren Horst auserkoren hat, was laut BirdLife Kärnten eine Sensation ist - wir berichteten - hat jetzt sogar Nachwuchs. „Aber leider sehr spät. Das Kleine ist erst zwei Wochen alt. Ich hoffe, dass es für den Flug nach Afrika noch kräftig genug werden kann“, erklärt Helmut Kräuter, der sich schon lange mit der Vogelwelt in seiner Region beschäftigt. Zum Glück hat der Baumhorst den schweren Unwettern standgehalten. Die Anwohner waren deshalb in großer Sorge.