Wie Handygames zu einer Industrie der Lügen wurden

Ist Ihnen auf YouTube, in sozialen Netzen oder im Privatfernsehen zu später Stunde auch schon einmal ein Werbespot für ein Handyspiel aufgefallen, der Lust auf mehr macht? Mit bunten, an Animationsfilme erinnernden Comic-Keilereien, explosiver Action oder süßen Tieren – die überhaupt nicht dem entsprechen, als was sich das beworbene Spiel später entpuppt? Sie sind nicht allein: Irreführende Werbung ist in der Handy-Spieleindustrie nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Ganze Spiele entpuppen sich als Fakes.