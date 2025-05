Sänger JJ: „Provokativ wird es nicht, aber nass“

Am 5. Mai stand JJ mit seinem Song „Wasted Love“ erstmals auf der großen ESC-Bühne in Basel. Diese erste Probe dorfte eine halbe Stunde dauern, am Donnerstag waren es dann nur noch 20 Minuten. „Es ist jetzt eine echte Erleichterung, weil sich die ganze harte Arbeit ausgezahlt hat. Jetzt heißt es einfach nur noch, das Ganze so machen, wie wir es geprobt haben“, sagte der Countertenor, der Erfahrung mit Opern hat.