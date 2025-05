Droht Bayern-Kicker Einreise-Ärger bei Klub-WM?

Am 6. Juni, also nur kurz vor der neuen Klub-WM (Start am 14. Juni), reist Kim mit der südkoreanischen Nationalmannschaft in den Irak, wo ein WM-Qualifikationsspiel ansteht. Soweit so normal im Fußball-Geschäft. Doch die verschärfte Einreise-Politik unter US-Präsident Donald Trump könnte für die Bayern zum Problem werden.