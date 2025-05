Hammer! Kapitän und Coach verlassen ihre Klubs

In der Regionalliga Mitte will Treibach am Freitag dem Klassenerhalt näher kommen. In der Kärntner Liga spitzt sich der Kampf um die ÖFB-Cuptickets zu! Ein Anwärter darauf verliert im Sommer sein Trainer-Duo, ein anderer verlängert seinen Coach. Und drei Teams konnten bereits den Aufstieg in die Unterliga fixieren!