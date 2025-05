Causa Pilnacek: Einblicke den in Geheimbericht

„Sebastian Kurz wurde nicht informiert“

Auch Sebastian Kurz wird erwähnt. Der Ex-Kanzler hat am 20. Oktober 2023 während seines eigenen Prozesses wegen Falschaussage von einem Gespräch am Abend davor berichtet. Er spricht davon, dass Pilnacek in den Selbstmord getrieben worden sei. Woher er das so rasch wissen wollte? Laut BMI-Bericht heißt es: „Sebastian Kurz wurde nicht informiert.“