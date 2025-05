Papst muss sich auch eigener Vergangenheit stellen

Snap steht für Survivors Network of those Abused by Priests (Netzwerk von Überlebenden, die von Priestern missbraucht wurden). Die Organisation wurde 1989 in den USA gegründet, ist weltweit vernetzt und beruft sich in ihrer Anzeige überwiegend auf Medienberichte. In diesen wird dargelegt, dass die genannten Kardinäle in ihrer Zeit als Diözesanleiter sexuellen Missbrauchsvorwürfen gegen Priester und Kirchenmitarbeiter nicht zügig oder umfassend genug nachgegangen seien, sie vertuscht oder die mutmaßlichen Täter nicht hart genug bestraft hätten.