Deshalb bekommen Päpste einen anderen Namen

Johannes führt die Rangliste an

Der gewählte Name gilt oft als Hinweis auf die Ausrichtung des Pontifikats, etwa auf theologische Vorbilder, besonders wichtige Werte oder kirchenpolitische Akzente. Beliebt sind Namen von Heiligen oder Aposteln. So entschied sich Jorge Mario Bergoglio 2013 für Franziskus – in Anlehnung an Franz von Assisi, den er als „Mann der Armut, der Mann des Friedens, der Mann, der die Schöpfung liebt und beschützt“, beschrieb. Bis dahin gab es diesen Namen noch nie, deshalb musste man auch nicht Franziskus I. dazusagen.