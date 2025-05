„Für die Spannung ist die aktuelle Lage super“

Eine zweite große Halle für Wiens Tennisklassiker, die Rückkehr von Jannik Sinner und Sebastian Ofners Aufholjagd in der Weltrangliste – all diese Themen beschäftigten auch Ex-Star Thomas Muster. Der ehemalige Weltranglistenerste hat auch zum Dopingfall Sinner eine klare Meinung und verrät gastronomische Highlights vom Masters in Rom.