Oberwart Gunners stehen im BSL-Finale!

Der Meister feierte am Donnerstag gegen die Traiskirchen Lions einen 83:79-Heimsieg nach Verlängerung und entschied die „Best Of Five“-Serie mit 3:0-Siegen für sich. Im zweiten Halbfinale gewannen die Nord Dragonz auch ihr zweites Gastspiel bei den Gmunden Swans und gingen dank eines 80:73 (27:34) mit 2:1 in Führung.