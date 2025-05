Nervös ist Austria-Stürmer Malone nur im Flugzeug

„Natürlich war ich im Stadion. Es war ein komisches Gefühl, nicht am Platz zu stehen. Nach Schlusspfiff ärgerten wir uns alle, weil mehr drinnen gewesen, ein Remis gerecht gewesen wäre“, blickt Maurice Malone auf die letzte 0:2-Pleite in Salzburg zurück. Am Sonntag ist Austrias Stürmer nach seiner Gelbsperre gegen Rapid wieder an Bord. Was für Violett im heißen Titelkampf Gold wert ist. Mit zehn Ligatoren ist Malone neben Dominik Fitz teamintern der beste Schütze, nach seiner turbulenten Zeit in der Schweiz blühte die Basel-Leihgabe in Favoriten wieder richtig auf. „Für uns zählt nur der Sieg, Druck verspüre ich aber keinen. Den haben Sturm und Salzburg. Es ist geil und ein Privileg, in so einer Situation sein zu dürfen. Nervös bin ich nur im Flugzeug, ich sitze nämlich immer lieber selbst hinter dem Steuer.“