Darum ist Sturms „Wikinger“ so stark wie noch nie!

Als die „Krone“ vor dem Spiel gegen BW Linz bei William Böving wegen eines Interviews anklopfte, hielt sich dessen Begeisterung in Grenzen. Zu tief saß noch der Stachel nach seiner ersten Roten Karte als Profi. Den Sieg gegen Linz sah sich der 22-Jährige daheim vor dem TV-Kastl an. „Das war weitaus stressiger als selbst am Platz zu stehen“, schmunzelt Böving, der nach seiner Zwangspause auf den „Bullenritt“ morgen brennt. „Alles ist sehr eng beisammen im Titelkampf, keiner darf sich eine Niederlage leisten. Wenn wir Salzburg schlagen, wäre das ein großer Schritt Richtung Titelverteidigung.“