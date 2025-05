Stocker wünscht Leo XIV. „viel Kraft und Weisheit“

Schönborn: „Im Herzen auf ihn getippt“

Aus der Kirche gab es ebenfalls die ersten Reaktionen. „Ich habe eine große Freude, ich habe im Herzen auf ihn getippt“, sagte Kardinal Christoph Schönborn aus Wien. „Die Kirche in Salzburg, in Österreich und auf der ganzen Welt freut sich über unseren neuen Heiligen Vater. (...) Er möchte mit Christus Brücken schlagen zu allen in dieser oft so zerklüfteten Welt. Beten wir gemeinsam für unseren neuen Heiligen Vater Leo XIV. und erbitten wir für sein Amt und seinen Dienst allen Segen des Himmels!“, sagte der Salzburger Erzbischof Franz Lackner.