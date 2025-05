Österreich gegen Finnland – ab 16.20 Uhr LIVE

Mit einem Doppel gegen die zwei skandinavischen Medaillenkandidaten steigt Österreich in die 88. Eishockey-Weltmeisterschaft ein. Die ÖEHV-Auswahl bestreitet heute gegen Olympiasieger Finnland das Auftaktspiel im Globen von Stockholm und bekommt es am Samstag (16.20 Uhr) mit Gastgeber und Gold-Mitfavorit Schweden zu tun. Ein Punktegewinn wäre eine Sensation, auch wenn Kapitän Thomas Raffl und Co. beste Erinnerungen an Finnland haben.