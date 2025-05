LIVE ab 19.30 Uhr: Sturm gegen Red Bull Salzburg

Ex-Kapitän Säumel will „voranmarschieren“

„Wir müssen am Leistungsmaximum sein, präzise in unseren Abläufen und an uns glauben“, hielt Säumel vor dem Showdown fest. „Salzburg hat Qualität, aber auch wir haben Qualität. Wir haben Spieler, die aus sehr wenig sehr viel machen können.“ Säumel, als Spieler in jungen Jahren schon Sturm-Kapitän, sieht es im engen Titelrennen als seine Aufgabe an, „voran zu marschieren“. Das Trainerteam gebe die Richtung vor. „Aber die Mannschaft regelt sehr viel selber, auch in der Kabine.“