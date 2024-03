2,7 Millionen Uni-Bücher bekommen neues Zuhause

Zwar verlagert sich auch das Studieren immer mehr in die digitale Welt, Bücher haben dennoch einen hohen Stellenwert. Bislang ist der gesamte Bücherschatz in der Hauptuni am Ring untergebracht. Aber nicht mehr lange - Ende des Jahres bekommen sie ein neues Zuhause, das gerade auf den Siemensäckern gebaut wird.