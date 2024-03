Das Horrorspiel, in dem der Star ein Kombi ist

Der Indie-Entwickler Ironwood Studios versetzt Videospieler in seinem unkonventionellen Survival-Rennspiel in die späten Neunziger, genauer gesagt ins mysteriöse Sperrgebiet der Olympic Exclusion Zone im Nordwesten der USA. Auf den ersten Blick ein malerisches Naturidyll, brechen wir dort am Steuer eines Kombis zu einer Fahrt durch idyllische Nadelwälder auf. Aus dem Autoradio tönt melancholische Musik, als sich eine Art Portal auftut - und wir in die „Zone“ gesaugt werden, wo nichts ist, wie es scheint.