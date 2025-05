So hat das Superwahljahr Österreich verändert

Die letzte große Schlacht fand in der Hauptstadt statt und hat Wien einmal mehr als rote Festung bestätigt. Die ÖVP setzte – nach den erfolgreichen Jahren unter Sebastian Kurz – wie bei fast allen Urnengängen in diesem Superwahljahr ihre Pleitenserie fort. Die Volkspartei kassierte mit einem Minus von 10,8 Prozentpunkten den bis dato größten Verlust bei einer Wien-Wahl und stürzte auf den fünften Platz ab. Sie hält in der Bundeshauptstadt nur noch 9,7 Prozent.