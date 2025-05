Politische Modefarben

In den meisten anderen Bundesländern haben in der jüngeren Vergangenheit die Farben so sehr gewechselt, dass selbst ein Chamäleon vor Neid erblassen müsste. Wie auf dieser Seite zu sehen: Heutzutage trägt man in Österreich die Modefarbe Schwarz-Blau, wenn nicht, wie in der Steiermark, gleich Blau-Schwarz.